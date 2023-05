Published: 18 May 2023 11 AM Updated: 18 May 2023 11 AM

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான மனு: `ஆவணங்கள் திருப்தி; தடைவிதிக்க முடியாது’ - உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு