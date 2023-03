Published: 13 Mar 2023 9 AM Updated: 13 Mar 2023 9 AM

``தன்பாலின திருமணத்தை அங்கீகரிக்காதது, அடிப்படை உரிமைகளை மீறுவதாகாது" - மத்திய அரசு பதில்

`தன்பாலின திருமணம் என்பது "இந்திய குடும்பம்" என்ற கருத்துடன் ஒத்துப்போவதில்லை’ என மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.