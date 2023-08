Published: 14 Aug 2023 11 AM Updated: 14 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

கர்ப்பிணி இதயத்தில் துளை, கருக்கலைப்புக்கு கோர்ட் அனுமதி; 27 வாரத்தில் உயிரோடு பிறந்த குழந்தை!

மும்பையில் கடந்த மூன்று மாதங்களில், பெண்களின் கருவை கலைக்க கோர்ட் உத்தரவிட்டு, கருக்கலைப்பின்போது 3 பெண்களுக்கு குழந்தைகள் உயிரோடு பிறந்திருக்கின்றன. 15 வயது பெண்ணிற்கு கருக்கலைப்பு செய்தபோது குழந்தை உயிரோடு பிறந்தது. அக்குழந்தையை இப்போது மாநில அரசு பராமரிக்கிறது.