மாற்றுப்பாலினத்தவருக்கு கிடைமட்ட இடஒதுக்கீடு கோரிய மனு; தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம்!

``மாற்றுப்பாலினத்தவர் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினைச் சார்ந்தவராக இருந்தால், மாற்றுப்பாலினத்தவருக்கான சலுகைகள் என எதையும் பெற முடியாது. எஸ்டி/எஸ்டி இட ஒதுக்கீட்டை தேர்வு செய்தால், மாற்றுப் பாலினத்தவருக்கான இட ஒதுக்கீட்டீன் பயன்களை இழப்பார்கள்."

