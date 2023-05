Published: 16 May 2023 6 PM Updated: 16 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

`பொதுவான விவாகரத்து சட்டம் வேண்டும்’ - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கிரிக்கெட் வீரர் மொகமத் சமி மனைவி மனு

`தலாக் முறையில் விவாகரத்து செய்யும்போது பெண்களிடம் எந்த விளக்கமும் கேட்பதில்லை. இது பெண்களின் அடிப்படை உரிமைக்கு எதிரானது’ என்று கூறி அனைவருக்கும் பொதுவான விவாகரத்து சட்டத்தை உருவாக்கக் கோரி கிரிக்கெட் வீரர் மொகமத் சமியின் மனைவி மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.