``என் மகள் சாவுக்கு எப்போ சார் நீதி கிடைக்கும்?!"- டி.எஸ்.பி விஷ்ணுபிரியாவின் தந்தை உருக்கம்

"என் மகள் இன்று உயிரோடு இருந்திருந்தால், `நேர்மையாக இந்த வழக்கை விசாரித்தேன்' என நினைத்துப் பெருமைப்பட்டிருப்பார். யுவராஜுக்குத் தண்டனை வாங்கிக் கொடுத்ததில் என் மகள் விஷ்ணுபிரியாவுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு." - விஷ்ணுபிரியாவின் தந்தை ரவி