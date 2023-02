Published: 24 Feb 2023 7 AM Updated: 24 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

பாலியல் கொடுமை வழக்கில் 10 நாள்களில் தீர்ப்பளித்த கொடைக்கானல் நீதிமன்றம்!

``ஒவ்வொரு முறையும் பெண் தனக்காக நிற்கும்போது, அது சாத்தியமா என்று தெரியாமல், அவள் எல்லா பெண்களுக்காகவும் நிற்கிறாள். சமுதாயத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் இருந்து நமது சமூகத்தை பாதுகாப்பதற்கும் நாம் அனைவரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும்."