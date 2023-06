Published: Just Now Updated: Just Now

`செந்தில் பாலாஜி மட்டும் ஸ்பெஷலா..?' - `சந்தேகமென்றால் பரிசோதியுங்கள்' - கோர்ட்டில் காரசார விவாதம்!

"சட்டத்தின் முன்பு அனைவரும் சமம். பல வழக்குகளில் தமிழ்நாடு அரசு சிறந்த மருத்துவர்களைக் கொண்டதாக வாதிடும்போது, ஏன் செந்தில் பாலாஜியை மட்டும் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க வேண்டும்?" - அமலாக்கத்துறை வழக்கறிஞர்