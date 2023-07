Published: 23 Jul 2023 7 AM Updated: 23 Jul 2023 7 AM

`மனிதத்தன்மையற்ற செயல்'- கொரோனா சிகிச்சை செலவை வழங்க மறுத்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்; கண்டித்த நீதிமன்றம்

கொரோனா சிகிச்சைக்கு செலவான தொகையை வழங்க மறுத்த இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்குக் கண்டனம் தெரிவித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், பாதிக்கப்பட்ட 73 வயது ஓய்வூதியதாரருக்கு வழக்குச் செலவாக 25 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளது.