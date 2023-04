Published: Just Now Updated: Just Now

`தனிக்குடித்தனத்துக்கு கட்டாயப்படுத்தினால் மனைவியை கணவர் விவாகரத்து செய்யலாம்’ - உயர் நீதிமன்றம்

`திருமணத்திற்குப் பிறகு கணவனை பெற்றோரிடமிருந்து மனைவி பிரிக்க முயன்றால் மனைவியிடமிருந்து கணவன் விவாகரத்துக் கோரலாம். அதோடு கணவனை மனைவி கோழை என்று கூறினாலோ, வேலையில்லாதவன் என்று கூறினாலோ அதுவும் கணவனை கொடுமைப்படுத்துவதாகவே அர்த்தம்’ - கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம்