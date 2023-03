Published: 04 Mar 2023 11 AM Updated: 04 Mar 2023 11 AM

சென்னை: தின்னர் ஊற்றி தீ வைத்து மனைவியைக் கொன்ற கணவர் - ஆயுள் தண்டனை விதித்த மகிளா நீதிமன்றம்

மனைவியைக் கொலை செய்த கணவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.