Published: Just Now Updated: Just Now

``அரசியலமைப்பின் பரிணாம வளர்ச்சியில் நீதித்துறைக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை!" - குடியரசு துணைத் தலைவர்

``அரசியலமைப்பு என்பது அரசின் நிர்வாகத்திலிருந்து அல்லாமல் மக்களிடமிருந்து நாடாளுமன்றத்தின் மூலம் பரிணாமம் அடைய வேண்டும்" - ஜக்தீப் தன்கர்