Published: Just Now Updated: Just Now

சண்டையில் ஒருவரின் அந்தரங்க உறுப்பை அழுத்துவதை கொலை முயற்சியாகக் கருதமுடியாது-கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம்

பாதிக்கப்பட்டவரின் அந்தரங்க உறுப்பு தாக்கப்பட்டிருக்கிறது. சண்டையின் போது ஒருவரின் அந்தரங்க உறுப்பை (Testicels) அழுத்துவதைக் கொலை முயற்சி என்று கருத முடியாது - கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம்