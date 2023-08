Published: 08 Aug 2023 7 AM Updated: 08 Aug 2023 7 AM

`அத்துமீறி விவசாயம்... இரக்கமே இல்லாமல் NLC செய்த தவறு!' - வழக்கை முடித்துவைத்த உயர் நீதிமன்றம்

`பொதுச்சொத்துகளுக்கு சேதம் ஏற்படுத்துவதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது, பொதுச்சொத்துக்கு ஏற்பட்ட இழப்பீட்டை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் வசூலிக்க வேண்டிய கடமை அரசுக்கு இருக்கிறது. எனவே கூடுதல் இழப்பீடு வழங்கும்படி உத்தரவிட முடியாது.' - நீதிமன்றம்