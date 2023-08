Published: Just Now Updated: Just Now

கைம்பெண் வழக்கு: `போராடிப் பெற்ற உரிமைகளை பெண்கள் ஒருபோதும் கைவிடக் கூடாது!' - கொதிக்கும் வழக்கறிஞர்

`ஆண்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப வகுத்த இந்தக் கோட்பாடுகள் மற்றும் விதிகளால், கணவனை இழந்த பெண்களை இழிவுபடுத்துகின்றனர். சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறும் நாகரிக சமுதாயத்தில் இவையெல்லாம் தொடர அனுமதிக்க முடியாது.' - நீதிபதி