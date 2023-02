Published: Just Now Updated: Just Now

`ஆண், பெண்.. நீதிபதியை பாலின நடுநிலையுடன் `சார்’ என அழைக்கலாம்’- குஜராத் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி

நிலப்பிரபுத்துவப் பாணியில் நீதிபதிகளை `மை லார்ட்’, `மை லேடி’ மற்றும் `யுவர் ஆனர்’ என்று அழைப்பதற்கு எதிரான குரல் பல காலமாக இருந்து வந்தாலும், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் உயர் நீதிமன்றங்களிலும் இச்சொல்லே இன்றளவு அதிகம் ஒலித்து வருகிறது.