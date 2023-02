Published: Just Now Updated: Just Now

மாதவிடாய் விடுப்பு மாணவிகள், பெண் ஊழியர்களுக்கு அவசியமா, இல்லையா? - விகடன் கருத்துக்கணிப்பு முடிவு

`பெண்கள் மாதவிடாய், கர்ப்பம், கருச்சிதைவு அல்லது மகப்பேறு நிலைகள் தொடர்பான வேறு ஏதேனும் மருத்துவச் சிக்கல்களுக்கு உட்படும்போது, பல உடல் மற்றும் மனக்கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாகிறார்கள். எனவே மாதவிடாய் விடுப்பு வேண்டும்.’