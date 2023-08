Published: Just Now Updated: Just Now

`நரம்பை நீக்கிவிட்டனர் காலைக்கூட அசைக்க முடியவில்லை' - செந்தில் பாலாஜி, `ED Will take Care'- நீதிபதி

"பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை காரணமாக என் காலில் இருந்த நரம்பை எடுத்துவிட்டனர். அதனால் காலை அசைக்கக்கூட முடியாத நிலையில் நான் இருக்கிறேன்." - செந்தில் பாலாஜி