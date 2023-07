Published: Just Now Updated: Just Now

மனைவியுடன் வளர்ப்பு நாய்களுக்கும் சேர்த்து ரூ.50000 பராமரிப்பு தொகை; கணவருக்கு மும்பை கோர்ட் உத்தரவு

`வளர்ப்பு நாய்களின் செலவுக்குப் பணம் கொடுக்க முடியாது என்பதை ஏற்க முடியாது. மனிதர்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு வளர்ப்பு நாய்கள் மிகவும் முக்கியம். உடைந்துபோன உறவுகளால் வெற்றிடமாகும் பிணைப்பை வளர்ப்புப் பிராணிகள் பூர்த்தி செய்கின்றன’ - நீதிபதி