Published: Just Now Updated: Just Now

தொழிற்சங்கத் தலைவர் கொலை வழக்கு... சோட்டா ராஜன் விடுவிப்பு - மும்பையை அதிர வைத்த தத்தா சாமந்த் யார்?

தொழிற்சங்கத்தலைவர் தத்தா சாமந்த் கொலை வழக்கில் இருந்து சோட்டாராஜன் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.