Published: 09 Aug 2023 9 AM Updated: 09 Aug 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

பில்கிஸ் பானு வழக்கு: ``பொதுமக்களின் கூக்குரல் நீதித்துறை முடிவுகளை பாதிக்காது!" - உச்ச நீதிமன்றம்

``நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மக்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் அது தவறான தீர்ப்பு என்று அர்த்தமா?" - உச்ச நீதிமன்றம்