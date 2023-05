Published: 24 May 2023 2 PM Updated: 24 May 2023 2 PM

`பருவம் எட்டும் வயதில் இருக்கும் குழந்தை தாயின் பாதுகாப்பில் இருக்கவேண்டும்’ - இந்தூர் கோர்ட்

`என் மகள், முக்கியமான வயதில் இருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் அவளது பயம், ஆர்வம், உடல் மாற்றம் குறித்து வழிகாட்ட அம்மா போன்ற ஒரு துணை தேவை. எனவே என் மகளை என்னிடம் ஒப்படைக்க உத்தரவிடவேண்டும்’ - குழந்தையின் அம்மா மனு