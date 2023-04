Published: Just Now Updated: Just Now

`தன்பாலின திருமணத்தை அங்கீகரிக்க கூடாது' - உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடும் மத்திய அரசு - பின்னணி என்ன?

கனடா, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில், பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட பல நாடுகள் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களின் திருமணத்தை சட்டப்பூர்வமாக அங்கீகரித்திருக்கின்றன. அதேபோல இந்தியாவும் அங்கீகரிக்கவேண்டும் என்ற குரல்கள் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் மத்தியில் ஒலித்துவருகிறது.

