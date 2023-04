Published: Just Now Updated: Just Now

உனக்கு 18, எனக்கு 21... உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிக்கலை ஏற்படுத்திய தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் திருமண வழக்கு

சிறப்புத் திருமணச் சட்டம், 1954 பிரிவு 4-ல் திருமணங்கள் நிச்சயிக்கப்படுவது தொடர்பான நிபந்தனைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதன் துணைப் பிரிவு 3-ல், ஆணுக்கு 21 வயதும், பெண்ணுக்கு 18 வயதும் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும் என்கிறது.

