Published: Just Now Updated: Just Now

கிரிக்கெட் வீரர் மொகமத் ஷமிக்கு எதிரான குடும்ப வன்முறை வழக்கு; முடிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் கெடு!

கிரிக்கெட் வீரர மொகமத் சமி மீது, அவரின் மனைவி தொடர்ந்த குடும்ப வன்முறை வழக்கை, ஒரு மாதத்திற்குள் முடிக்க கீழ் கோர்ட்டிற்கு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.