சில தீர்ப்புகள், சில எண்ணங்கள் - 8 - ‘இயற்கை வளங்களுக்கு நாம் அறங்காவலர்களே, உரிமையாளர்கள் அல்லர்!’

தமிழ்நாடு நீர் நிலைகள் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் சட்டம் 2007 (Tamil Nadu Protection of Tanks and Eviction of Encroachment Act, 2007) என்றொரு சட்டம் நம் நாட்டுக்கு வந்தது. ஆனால், அது அரசமைப்பு சட்டத்துக்குப் புறம்பானது என்றொரு வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதில் வாதாடிய அரசு வழக்கறிஞர், நீர்நிலைகளைப் பாதுகாக்க வேண்டியது ஏன் அவ்வளவு முக் கியம் என தன் தரப்பை முன்வைத்தார். இந்த வழக்கிலும் எங்களுக்கு முனைவர் அருணா சலத்தின் அறிக்கையே ரெஃபரென்ஸாக இருந்தது.



முனைவர் அருணாசலத்தின் அறிக்கையில் ‘வெட் லேண்டு’ (Wet Land) எனப்படும் நீர்த்தடங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பார். அப்படி அவர் குறிப்பிட்டது வெறும் ஏரி, குளங்களை மட்டுமல்ல... நீர் ஊறியிருக்கிற, அதாவது ஆறடியிலேயே நீர் வரும் இடங்கள் கூட நீர்த்தடத்தில்தான் அடங்கும். 1987-ல் ப்ருன்ட்லேண்ட் என்பவர் பருவநிலை மாற்றம், சூழலியல் குறித்தெல்லாம் Brundtland Report என்ற பெயரில் ஓர் அறிக்கை சமர்ப்பித் திருந்தார். அதில் அவர் நிலையான அபி விருத்தி (Sustainable Development) குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.



அதென்ன நிலையான அபிவிருத்தி?



நான், இன்றைய எனது தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வளர்ச்சி என்ற பெயரில் சில செயல்களைச் செய்கிறேன்... அந்தச் செயல்கள், எதிர்காலத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இயலாமல் செய்யும் படி இருக்கக்கூடாது. அதாவது என்னுடைய இன்றைய செயல்கள் வருங்கால சந்ததியினரின் கைகளைக் கட்டிப் போட்டதுபோல இருக்கக் கூடாது. இன்று இந்த நிலத்தில், இங்கிருக்கும் நீரை நான் பயன்படுத்துவதால் வருங்கால சந்ததியினர் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது, வளர்ச்சி என்ற பெயரில் என்ன வேண்டு மானாலும் செய்யக்கூடாது. நிகழ்காலத்தில் இருக்கும் நாம் எல்லோரும் அறங்காவலர்கள் போன்றவர்கள்தான். எல்லாவற்றையும் வீணடித்துவிட்டுப் போய்விட முடியாது.



நீர்த்தடங்கள் குறித்து `ராம்சர் ஒப்பந்தம்' (The Ramsar Convention) என ஒன்று நடந்தது. ஈரநிலங்களின் பாதுகாப்பு, அவற்றின் தாங்கு நிலைப் பயன்பாடு தொடர்பான பன்னாட்டு ஒப்பந்தம் இது. 1971-ம் வருடம் இந்த ஒப்பந்தம் இரானில் உள்ள ராம்சர் என்னும் நகரில் கையெழுத்தானது குறிப்பிடத்தக்கது. நீர்த் தடங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து பல வருடங் களாகவே உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறது. அது தொடர்பான மாநாடு களில் இந்தியா பங்கேற்கிறது, கையெழுத் திடுகிறது. நீர்நிலைகளைப் பாதுகாப்பது என்பது நம் ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பாகவும் பார்க்கப்பட வேண்டும்.



நீர்த்தடங்கள் என்பவை நம் சிறு நீரகங்கள் போன்றவை. சிறு நீரகங்கள் நம் ரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கின்றன. கழிவு களை வெளியே தள்ளி விட்டு, சுத்திகரிக்கப் பட்ட ரத்தத்தை மீண்டும் நம் உடலுக்குள் அனுப்புகின்றன. இன்றைய சூழலில் இளவயதினருக்குக்கூட சிறுநீரகங்கள் செயலிழந்து போவதைப் பார்க்கிறோம். சிறுநீரகங்கள் செயலிழந்தோருக்கு டயாலிசிஸ் அல்லது சிறுநீரக மாற்று அறுவைசிகிச்சைதான் தீர்வுகள். அவைதான் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் வாழ்நாளை ஓரளவுக்கு நீட்டிக்கும்.