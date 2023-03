Published: Just Now Updated: Just Now

பட்டியலினப் பழங்குடி பெண்களுக்கு இந்து வாரிசுரிமை சட்டப்படி சொத்தில் பங்கு: சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

``இந்து வாரிசுரிமைச் சட்டமானது, பழங்குடிப் பெண்கள் குடும்பச் சொத்தில் பங்கு பெறும் விஷயத்தில், அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கும், சமத்துவத்திற்கும் எதிராய் இருக்கவில்லை. இச்சட்டப்பிரிவு, பழங்குடிகளின் மரபு, பழக்கவழக்கங்களை பாதுகாப்பதற்காக மட்டுமே...'' - சென்னை உயர் நீதிமன்றம்