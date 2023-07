Published: 25 Jul 2023 7 AM Updated: 25 Jul 2023 7 AM

`நீதிமன்றங்களில் அம்பேத்கர் படம் அகற்றப்படாது’ - சுற்றறிக்கையால் வெடித்த சர்ச்சையும் பின்னணியும்!

நீதிமன்றங்களில் காந்தி மற்றும் திருவள்ளுவர் உருவப்படங்களை தவிர்த்து மற்ற அனைவரது படங்களையும் நீக்க வேண்டுமென்று அனுப்பப்பட்ட சுற்றறிக்கை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.