Published: Just Now Updated: Just Now

`500-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள்... போதும் இதுக்கு மேல வேண்டாம்' - ஸ்பெர்ம் டோனருக்கு நீதிமன்றம் தடை!

500-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தந்தையானதாகக் கூறப்படும் ஸ்பெர்ம் டோனரை, இனி விந்தணு தானம் செய்யக்கூடாது என நெதர்லாந்து நீதிமன்றம் தடை விதித்திருக்கிறது.

Share