`நீதிமன்றத்தில் போனில் பேச கூடாது’... வெளியேறிய மருத்துவர் - வாரன்ட் பிறப்பித்த நீதிபதி!

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் நீதிமன்றத்தில் விபத்து வழக்கில் சாட்சியம் அளிக்க வந்த மருத்துவர் விச்ரணைக்கு ஆஜராகாமல் வெளியேறினார். இதையடுத்து அவருக்கு வாரண்ட் பிறப்பித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.