Published: 07 Apr 2023 11 AM Updated: 07 Apr 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மீடியா ஒன் வழக்கு: 'மத்திய அரசுக்கு எதிராக சாட்டையை சுழற்றிய உச்ச நீதிமன்றம்' - நடந்தது என்ன?!

"பத்திரிகைகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதிப்பது என்பது மக்களையும், அரசுக்கு ஏற்ப சிந்திக்க வைப்பதற்கு சமமாகும்" என மீடியா ஒன் செய்தி தொலைக்காட்சி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.