சென்னை: `ரூ.1,000 கோடி மதிப்பு’ ; அரசு நிலத்துக்கு உரிமை கோரிய மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி!

சென்னை அண்ணா மேம்பாலம் அருகே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 110 கிரவுண்ட் நிலத்தை அரசு கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையை எதிர்த்து தோட்டக்கலை சங்கம் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.