Published: 02 Aug 2023 7 AM Updated: 02 Aug 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மணிப்பூர் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தொடுத்த கேள்விக்கணைகளும் விழிபிதுங்கும் அரசுகளும்!

மணிப்பூரில் பழங்குடிப் பெண்களுக்கு நேர்ந்த பாலியல் வன்கொடுமைகளை மற்ற மாநிலங்களில் நடக்கும் சம்பவங்களுடன் ஒப்பிட்டு நியாயப்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றம்.