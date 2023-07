Published: 05 Jul 2023 7 AM Updated: 05 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

ஜம்மு காஷ்மீர்: விசாரணையை கையில் எடுக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் - மீண்டும் கவனம் பெறும் `Article 370’

ஜம்மு காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் பிரிவு 370 நீக்கப்பட்டதற்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க இருக்கிறது.

government & politics Article 370