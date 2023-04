Published: Just Now Updated: Just Now

`மூத்த குடிமக்களுக்கான ரயில் கட்டணச் சலுகை'... மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன காரணம்!

இந்திய ரயில்வேக்களில் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு 40% ரயில் கட்டண சலுகையும், 58 வயதுக்கு மேல் உள்ள பெண்களுக்கு 50% கட்டண சலுகையும் அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

Share