ஆண், பெண்ணுக்கு ஒரே திருமண வயது - மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம்!

``ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் திருமண வயதில் வேறுபாட்டைக் கடைப்பிடிப்பது ஆணாதிக்கக் கண்ணோட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, இப்படியான வயது வேறுபாட்டிற்கு பின் அறிவியல்பூர்வ காரணிகள் ஏதுமில்லை, இது பெண்களுக்கு எதிரான சமத்துவமின்மையைக் காட்டுகிறது.’’

