`20 ஆண்டுகள்; கர்ப்பிணிகள் உள்பட 250 பெண்கள்’ - நோயாளிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த மருத்துவர்!

தன்னிடம் சிகிச்சைக்கு வந்த பெண்களை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்திய குற்றத்துக்காக அமெரிக்காவை சேர்ந்த மருத்துவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.