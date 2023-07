Published: 14 Jul 2023 6 AM Updated: 14 Jul 2023 6 AM

அமலாக்கத்துறை Vs செந்தில் பாலாஜி; இரு தரப்பின் டார்கெட் என்ன? - வாதங்களும், வழக்கு செல்லும் பாதையும்

செந்தில் பாலாஜியின் மனைவி தொடர்ந்த ஆட்கொணர்வு வழக்கின் தீர்ப்பு எப்படியிருக்கப்போகிறது என்பதில் ED, செந்தில் பாலாஜி என இரு தரப்பினரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கும் நிலையில், இரு தரப்பினரும் முன்வைத்த முக்கியமான வாதங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகள் என்னென்ன?