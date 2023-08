Published: Just Now Updated: Just Now

`ஒருவரின் நிறத்தைக் குறிப்பிட்டு பேசுவது கொடுமையானது' - விவாகரத்து வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் கருத்து!

ஒருவரின் சரும நிறத்தைக் குறிப்பிட்டு அவமதிப்பது என்பது மிகக் கொடுமையானது. அத்தகைய குற்றச்சாட்டு யாருக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படுகிறதோ, அவர் மிகப்பெரிய மனக் கொடுமைக்கு ஆளாக நேரிடும் என்ற முடிவுக்கு வரலாம்- கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம்