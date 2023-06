Published: Just Now Updated: Just Now

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயி: ‘குண்டர் சட்டம் பாயும்’ என எச்சரித்த ஆட்சியர் - என்ன நடந்தது?

``மொத்தம் 48 இடங்களில் உயர் மின்கோபுரம் அமைக்கப்பட இருக்கும் நிலையில், அவற்றில் 7 இடங்களில் மட்டும் அமையவிடாமல் ராஜா பிரச்னை செய்கிறார்.'' - கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர்

News உண்ணாவிரதம் இருந்த ராஜா