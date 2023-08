Published: Just Now Updated: Just Now

அண்ணன்கள், விமானப்படை; எல்லை பாதுகாப்புப் படை; இராணுவம் - தங்கை முதல் தமிழகப் பெண் மேஜர் ஜெனரல்!

இந்திய ராணுவ செவிலியர் சேவையில் தமிழகத்தில் இருந்து முதல் பெண் மேஜர் ஜெனரலாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ள கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இக்னேசியஸ் டெலோஸ் புளோரா-வை மாவட்ட மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

News மேஜர் ஜெனரல் இக்னேசியஸ் டெலோஸ் புளோரா