Published: 16 May 2023 3 PM Updated: 16 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

‘இதயத்தில் துளை; அலட்சியப்படுத்திய அதிகாரிகள்’ - குழந்தையைத் தூக்கி வீசி முதல்வர் கவனம் ஈர்த்த நபர்

முகேஷ் என்பவர், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட தன் குழந்தையை மேலே தூக்கிவீசி முதல்வரின் கவனம் ஈர்த்துள்ளார், ஆனால் இந்தச் சம்பவம் மாநாட்டில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.