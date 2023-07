Published: 27 Jul 2023 9 AM Updated: 27 Jul 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

மேட்டுப்பாளையம்: கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்... களத்தில் இறங்கி குப்பை அள்ளிய பெண் கவுன்சிலர்!

அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் மேட்டுப்பாளையம் தி.மு.க பெண் கவுன்சிலர், வீடுவீடாகச் சென்று குப்பை சேகரித்தார்.

News குப்பை அள்ளிய கவுன்சிலர்