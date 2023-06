Published: 08 Jun 2023 11 AM Updated: 08 Jun 2023 11 AM

``பத்திரப்பதிவுத் துறையில் இந்தாண்டுக்கான வருவாய் இலக்கு ரூ 25,000 கோடி!" - அமைச்சர் பி.மூர்த்தி

பொதுமக்களுக்கு சிரமம் இன்றி பத்திரங்களை விரைவில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. - அமைச்சர் பி. மூர்த்தி

