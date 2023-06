Published: 28 Jun 2023 9 AM Updated: 28 Jun 2023 9 AM

`சிவசேனா எம்.பி-க்கு பாகிஸ்தானில் சொத்து': உத்தவ் தாக்கரே, சஞ்சய் ராவத் எம்.பி கோர்டில் ஆஜராக சம்மன்

சிவசேனா எம்.பி ராகுல் ஷெவாலேயிக்கு பாகிஸ்தானில் சொத்து இருப்பதாகக் கூறியதற்காக உத்தவ் தாக்கரே, சஞ்சய் ராவத் ஆகியோருக்கு கோர்ட் சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது.

