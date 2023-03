இவர் யாரென்று தெரிந்தால் சொல்லுங்கள்! - 60ஸ் பகிர்வு | My Vikatan

அதனைப் படித்த அவருக்கோ இருப்புக் கொள்ளவில்லை. ’என்ன அநியாயம் இது. பொதுப் பணத்தை இப்படியா விரயம் செய்வது?

தன் வீட்டுக்கு மாதாமாதம் பணம் அனுப்பும் அந்த அலுவலகத்தின் செயலருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்.

‘அன்பு நண்பரே. வணக்கம்.

தாங்கள் என் குடும்பச் செலவுக்காக பிரதி மாதம் பணம் அனுப்புவது குறித்து மகிழ்ச்சி.

தங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி.

இந்த மாதத்திலிருந்து அதில் 3 ரூபாயைக் குறைத்து அனுப்பவும். அந்த 3 ரூபாய் இல்லாமலே என் மனைவி குடும்பத்தை நன்கு கவனித்துக் கொள்வார்கள்.

பொதுப் பணத்தைத் தேவைக்கதிகமாக செலவு செய்யக் கூடாது என்பதைத் தாங்களும் அறிவீர்கள்தானே.’

என்று கடிதம் எழுதி அதையும் தபாலில் சேர்த்த பிறகே அவர் அமைதியடைந்தாராம்.

இப்படிப்பட்ட நேர்மையாளர்களையும் இந்தப் புண்ணிய பூமிதான் சுமந்து நின்றிருக்கிறது.

பொது நிதி எப்படி செலவு செய்யப்பட வேண்டுமென்பதற்கு இது ஓர் நல்ல உதாரணம்.

‘ஊரான் வீட்டு நெய்யே.என் பெண்டாட்டி கையே.’என்பதல்லவா இன்றைய உலக நியதியாக இருக்கிறது.

இவர் போன்ற தலைவர்கள் மீண்டும் இந்த மண்ணில் பிறக்க வேண்டும்.

இருக்கின்ற இளைஞர்கள் இவர் போன்ற தலைவர்கள் அடியொற்றி வாழப் பழக வேண்டும்.

‘Men may come

And men may go

But I go on

For ever’

என்ற நீரோடை போல,இந்த உலகம் இன்னும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கப் போகிறது.

அப்பொழுது நல்ல மனிதர்களால்தான் அது புனிதமடையும்.

அந்தப் புனிதம் நம் இளைஞர்களால் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமென்பதுதான் எம் போன்றோரின் பேரவா.

வழக்கம்போல் இவர் யாரென்பதை அறிந்தவர்கள் ‘கமெண்ட்ஸ்’ பகுதியில் எழுதுவார்கள் என்பதால் நான் இவர் யாரென்று கூறவில்லை.

என்றும் மாறா அன்புடன்,

-ரெ.ஆத்மநாதன்,

காட்டிகன்,சுவிட்சர்லாந்து