Published: 31 Mar 2023 10 AM Updated: 31 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

கலாஷேத்ரா பாலியல் புகார் பிரச்னை; தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை; மாணவிகள் போராட்டத்தால் கல்லூரி மூடல்

மகளிர் ஆணைய தலைவர் ரேகா ஷர்மா நேரடியாக கலாஷேத்ராவுக்கு வந்து அங்கு ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளார். மாணவிகளின் போராட்டத்தால், வரும் 6-ஆம் தேதி வரை கல்லூரி மூடப்படுவதாக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

News கலாஷேத்ரா கவிகலைகல்லூரி