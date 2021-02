போளி, ஹேர் கட் சீக்ரெட், கிரீட்டிங் கார்டு சர்ப்ரைஸ்... ஜெயலலிதா நினைவுகள் பகிரும் சரோஜா தேவி, சச்சு

``உலக அளவில் அரசியலில் சாதித்த பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு பெரிய தலைவரோட மகளாகவோ, மனைவியாகவோ, அரசியல்வாதி கணவரின் மறைவுக்கு அப்புறம் அரசியலுக்கு வந்தவங்களாவோதான் இருப்பாங்க பெரும்பாலும். ஆனா, இந்த மாதிரி எந்த பின்புலமும் இல்லாம வந்ததுனால, என்னைப் பொறுத்தவரைக்கும், Politics was not a bed of roses for me'' - தன்னைப் பற்றி ஓர் ஆங்கில பேட்டியில் இப்படிப் பகிர்ந்திருந்தார், முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்வி ஜெ.ஜெயலலிதா.

ஆம்... அரசியல் பாதையில் பல போராட்டங்களைச் சந்தித்து, 30 வருடங்களுக்கு முன்பே மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக ஒரு பெண் பொறுப்பேற்றது, வரலாற்று வெற்றி. இன்று ஜெயலலிதாவின் 73-வது பிறந்தநாளில், அவரை பற்றிய தங்கள் நினைவுகளை இங்கே பகிர்ந்துகொள்கிறார்கள் அவருடன் பழகிய சினிமா பிரபலங்கள்.