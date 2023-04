Published: 14 Apr 2023 10 AM Updated: 14 Apr 2023 10 AM

``எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்க வேண்டும்’’ - ராகுல் காந்தி, கார்கேயைச் சந்தித்த சரத் பவார்

எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்று சேர்ப்பது குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, ராகுல் காந்தி ஆகியோரை சரத் பவார் சந்தித்துப் பேசியிருக்கிறார்.

News சரத் பவார் - டெல்லியில் சந்திப்பு