Published: 14 Apr 2023 9 AM Updated: 14 Apr 2023 9 AM

ஆந்திர முதல்வர் போஸ்டர் கிழிப்பு... நாய் மீது போலீஸில் புகார்!

ஆந்திரா மாநில முதல்வர் ஜெகன் மோகன் போஸ்டரை கிழித்த நாய் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்று கோரி போலீஸில் புகார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

News போஸ்டரை கிழிக்கும் நாய்